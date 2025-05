Non Solo Calcio | 40 anni fa la strage dell’Hysel La più grande tragedia del calcio italiano

Il 29 maggio 1985 segna la tragedia dell'Heysel, un capitolo buio nella storia del calcio italiano. Mentre Juventus e Liverpool si preparano a contendersi il trofeo, la violenza scoppia tra i tifosi, causando 39 morti. Un evento che ci ricorda quanto sia cruciale garantire la sicurezza negli stadi, in un’epoca in cui il tifo dovrebbe essere sinonimo di passione, non di paura. È tempo di riflettere su cosa significhi realmente "fare sport".

29 maggio 1985, finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles Juventus-Liverpool: i tifosi inglesi sfondano nel settore Z a caccia degli italiani: 39 morti e 600 feriti, ma la partita si gioca lo stesso. Succede tutto a un’ora dall’inizio, i giocatori non vengono informati e vanno in campo perché le forze dell’ordine hanno deciso di far giocare la partita per evitare altri incidenti. Vince la Juventus con un gol di Platini su rigore, ma molti giocatori bianconeri anni dopo diranno che quella coppa sentono di non averla vinta per tutto quello che successe quella notte. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Non Solo Calcio | 40 anni fa la strage dell’Hysel. La più grande tragedia del calcio italiano

Una tragedia, una strage che ha segnato non solo il calcio italiano ma anche quello mondiale, in maniera indelebile. Sono passati 40 anni da quel maledetto 29 maggio nel fatiscente stadio di Bruxelles

In occasione del 40° anniversario, Francavilla al Mare ha ricordato Nino Cerullo e Rocco Acerra, i due concittadini scomparsi nella strage dell'Heysel

Doveva essere una grande serata di calcio. La finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool, le due squadre più forti d'Europa. Invece fu una tragedia