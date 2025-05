Non smettere di cantare all' Humanitas contro la dipendenza da fumo

Milano accoglie l'iniziativa "Non smettere di cantare" all'Humanitas, un evento che unisce musica e sensibilizzazione contro la dipendenza da fumo. Con il fumo responsabile di tanti tumori, è fondamentale unire le forze per informare e supportare chi desidera liberarsi da questa abitudine nociva. In un'epoca in cui la salute è al centro delle nostre scelte, ogni nota può essere un passo verso un futuro più sano e consapevole. Non lasciarti sfuggire questa melodia di sper

MILANO - Il fumo è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di tumore al polmone ed è implicato anche nella cancerogenesi dei tumori della via aerea superiore e della vescica. È ormai dimostrato che il rischio aumenta in funzione del numero di sigarette fumate e dell'età di inizio dell'abitu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Non smettere di cantare" all'Humanitas contro la dipendenza da fumo

Fumo, cardiologi: "Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne"

Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio per l'infarto cardiaco, soprattutto tra i giovani e le donne.

