Sei giorni di attesa per ricevere cure: una situazione che grida giustizia. Gianmarco Mereu di Rifondazione Comunista Macerata alza la voce contro la diffamazione dei lavoratori della sanità, evidenziando un trend allarmante nel sistema sanitario. La vera imbarazzante questione? L'assenza di risposte concrete per i cittadini. È ora di mettere al centro il diritto alla salute e rimettere in discussione le priorità del nostro sistema.

"È imbarazzante definire diffamatorio un cartello che solidarizza con i lavoratori della sanità e che chiede spiegazioni per le lungaggini nelle proprie cure". Gianmarco Mereu di Rifondazione Comunista Macerata torna sul caso di Francesco Migliorelli. "È preoccupante – dice Mereu – che si dica che l'Ast ha agito in difesa della propria reputazione innanzi al fallimento del sistema sanitario: per poter entrare in reparto pare, quindi, normale attendere sei giorni nelle bolge del Triage. È legittima procedura interrogare al di là dei quesiti medici, accusando di diffamazione un paziente di cui si hanno già credenziali dal momento della sua accettazione in pronto soccorso? L'Ast continua a non fare chiarezza.

"Non è normale aspettare sei giorni per il reparto"

