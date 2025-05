Non è la fine del Doge Continuerò ad aiutare Elon Musk saluta Trump

Elon Musk non si ferma e rilancia il Doge, un'iniziativa che promette di ridefinire l'efficienza governativa. In un’epoca in cui la digitalizzazione è più che mai al centro del dibattito pubblico, la visione di Musk potrebbe ispirare altri leader a innovare. La curiosità cresce: come si evolverà il Doge nel contesto di una governance sempre più tecnologica? Rimanete sintonizzati per scoprire se questa sarà davvero una nuova era!

"Questa non è la fine del Doge (Dipartimento per l'efficienza governativa, ndr ) ma piuttosto l'inizio". Lo ha dichiarato Elon Musk, nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Il team Doge diventerà sempre più forte col tempo, e l'influenza di Doge aumenterà ulteriormente", ha proseguito Musk, sottolineando che continuerà ad essere "amico e consigliere del presidente". Elon Musk non ha voluto rispondere direttamente alla domanda di un giornalista conservatore che gli chiedeva un commento riguardo alle rivelazioni del New York Times sulla sua tossicodipendenza.

