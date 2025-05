Non ci sono zone fuori controllo

In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, i carabinieri dimostrano che la lotta contro il crimine non conosce tregua. "Non ci sono zone fuori controllo", afferma Unarma, lodando l’operazione antidroga che ha portato a risultati straordinari. Questo impegno costante è un segnale di speranza in un contesto in cui molti si interrogano sulla sicurezza delle nostre comunità. Una nuova era di vigilanza è iniziata!

"Reazione ferma e instancabile da parte dei carabinieri". Così Unarma, l’associazione sindacale carabinieri, esprime un plauso ai colleghi per l’operazione antidroga. "Siamo orgogliosi dell’ennesimo ottimo risultato messo a segno – dice Giuseppe Palermo, segretario generale regionale –. Lo Stato continua a dimostrare che non ci sono zone fuori controllo. Una reazione che si concretizza nei sacrifici di migliaia di donne e uomini in uniforme, spesso in svantaggio quanto a mezzi e organici ma che, ogni volta, finiscono per avere la meglio". Prosegue Antonio Voto, segretario provinciale: "Un risultato importante e non solo per il quantitativo sottratto al mercato degli stupefacenti, ma soprattutto perché rappresenta un’incisiva azione di contrasto agli interessi della criminalità in questa zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non ci sono zone fuori controllo"

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra"

Il conflitto a Gaza si intensifica: l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune aree del nord, mentre Netanyahu afferma che non ci sono le condizioni per arrestare la guerra.

Cerca Video su questo argomento: Sono Zone Fuori Controllo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Spaccio e bivacchi nei parchi. In arrivo controlli a tappeto. Sale la paura: Zone fuori controllo; “Controllo di vicinato”, maggiore sicurezza urbana tramite la cooperazione dei cittadini, dell'amministrazione e delle forze dell'ordine; I cittadini si alleano per la sicurezza. Cresce il “Controllo di vicinato”; Volontari per il taglio dell'erba, c'è chi dice sì: Il verde fuori controllo è un pericolo, operiamo per il bene comune. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Non ci sono zone fuori controllo"

ilrestodelcarlino.it scrive: "Reazione ferma e instancabile da parte dei carabinieri". Così Unarma, l’associazione sindacale carabinieri, esprime un plauso ai colleghi per ...

Spaccio e bivacchi nei parchi. In arrivo controlli a tappeto. Sale la paura: "Zone fuori controllo"

Come scrive msn.com: Si è riunito in prefettura il Comitato per l’ordine pubblico: "Saranno potenziati i pattugliamenti". Troupe di ’Fuori dal coro’ mostra il degrado ai Giardini Ducali e al Novi Sad. Negrini inseguito me ...

Stop zone ’fuori controllo’. Via camper dal parcheggio

Secondo lanazione.it: Durante i servizi sono stati eseguiti complessivamente ... Inoltre, allo scopo di evitare la costituzione di zone ’fuori controllo’, dove il degrado può portare nel tempo alla diffusione ...