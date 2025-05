Non ce l' ha fatta il pitone reale trovato in strada a Villanova Canavese | troppo grave è morto

Il pitone reale trovato a Villanova Canavese non ce l'ha fatta: un triste destino che riporta l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono degli animali esotici. In un'epoca in cui la consapevolezza verso il benessere animale cresce, ogni storia come questa ci invita a riflettere sulle responsabilità legate alla cura di creature così affascinanti, ma anche fragili. Un invito a sensibilizzare e agire per proteggere questi straordinari esseri viventi.

Non ce l'ha fatta il pitone reale trovato in strada a Villanova Canavese lo scorso martedì 27 maggio 2025. Purtroppo le lesioni che aveva, la condizione di ipotermia e soprattutto lo stato di deperimento fisico in cui si trovava a causa della mancata alimentazione erano troppo gravi e i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Non ce l'ha fatta il pitone reale trovato in strada a Villanova Canavese: troppo grave, è morto

