Non ce l' ha fatta il 13enne accoltellato da un pusher | la morte dopo due settimane di agonia

Una tragedia che ci colpisce nel profondo: un ragazzo di soli 13 anni perde la vita dopo un'aggressione brutale. L’episodio non è solo una cronaca nera, ma un grido d’allerta su una società che sembra perdere il controllo. La violenza giovanile e il dramma dello spaccio di droga richiedono un intervento urgente. La morte di questo giovane simbolizza una realtà che non possiamo ignorare: dobbiamo reagire insieme, prima che sia troppo tardi.

Il ragazzo era stato aggredito insieme al suo cane. L'animale è morto subito, mentre l'adoscente è rimasto a lungo ricoverato in ospedale, fino al terribile esito finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non ce l'ha fatta il 13enne accoltellato da un pusher: la morte dopo due settimane di agonia

