Non basta stare in foto a contare è la sostanza

Giorgia Meloni ai margini della diplomazia europea: un rischio che mette in luce la crescente tensione tra sostanza e visibilità politica. Mentre le potenze si riuniscono per affrontare crisi cruciali come quella tra Russia e Ucraina, il ruolo dell'Italia è sempre più sotto esame. Riuscirà a farsi ascoltare o resterà nell'ombra? La geopolitica si fa battaglia di posizionamenti, e ogni decisione conta.

Giorgia Meloni ha rischiato nuovamente di trovarsi fuori dal prossimo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania, convocato a Istanbul per premere sulla trattativa tra Russia e Ucraina e. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Non basta stare in foto, a contare è la sostanza

La protesta dei funzionari Ue: "Basta stare a guardare, fare qualcosa per Gaza"

Funzionari dell'Unione Europea lanciano un appello urgente ai vertici comunitari: è tempo di agire per Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Basta Stare Foto Contare Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non basta stare in foto, a contare è la sostanza. 🔗Cosa riportano altre fonti