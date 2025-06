Non basta stare in foto a contare è la sostanza

Giorgia Meloni si trova al centro di un dibattito cruciale: non basta essere visibili, è la sostanza che conta. Il vertice di Istanbul tra Gran Bretagna, Francia e Germania rappresenta un'opportunità d'oro per influenzare le dinamiche tra Russia e Ucraina. La sua assenza potrebbe segnare un ridimensionamento dell'Italia nel panorama geopolitico europeo. Come sta cambiando il ruolo dell'Italia in un contesto così delicato? Scopriamolo insieme!

Giorgia Meloni ha rischiato nuovamente di trovarsi fuori dal prossimo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania, convocato a Istanbul per premere sulla trattativa tra Russia e Ucraina

Secondo informazione.it: Giorgia Meloni ha rischiato nuovamente di trovarsi fuori dal prossimo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania, convocato a Istanbul per premere sulla trattativa tra Russia e Ucraina e spingere u ...