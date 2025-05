Nodo ferroviario aggiudicata la gara per l’interramento della linea a Fontanarossa

Un passo importante per il futuro della mobilità siciliana: Rete Ferroviaria Italiana ha assegnato la gara per l’interramento della linea ferroviaria a Fontanarossa. Questo intervento non solo migliorerà l'accessibilità all’aeroporto di Catania, ma rientra in un trend più ampio di riqualificazione delle infrastrutture. Un’opportunità per rilanciare il turismo e l’economia locale. Prepariamoci a un cambiamento che promette di rivoluzionare i nostri spostamenti!

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha assegnato la gara per la progettazione e l’esecuzione delle tecnologie necessarie all’interramento della linea ferroviaria sulla direttrice Messina-Catania-Palermo, intervento fondamentale per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nodo ferroviario, aggiudicata la gara per l’interramento della linea a Fontanarossa

