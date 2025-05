Noah Okafor | un breve passaggio a Napoli senza lasciare il segno

Noah Okafor, giovane talento svizzero, ha vissuto un'avventura breve e poco memorabile a Napoli, lasciando più domande che risposte. Arrivato tra aspettative elevate, il suo passaggio si è rivelato una parentesi nel turbolento mercato calcistico, dove le promesse spesso si scontrano con la realtà. In un momento in cui i club cercano giovani stelle, la sua storia invita a riflettere sull'importanza di trovare il giusto contesto per brillare. La prossima mossa sarà cruciale!

Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, ha vissuto un’esperienza fugace e poco incisiva con la maglia del Napoli nella stagione 2024-2025. Arrivato in prestito oneroso dal Milan nell’ultima giornata del mercato invernale, con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, Okafor era stato individuato come possibile rinforzo offensivo dopo la partenza di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Cosa riportano altre fonti

Da msn.com: Come confermato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Noah Okafor ... l'ultimo passaggio burocratico prima di dare il via libera al trasferimento. L'affare dovrebbe concludersi a breve, con ...

Scrive bluewin.ch: Come riportano diversi media tedeschi e italiani, il nazionale rossocrociato non ha passato le visite mediche e, non potendo scendere in campo subito, non è un rinforzo immediato per i tedeschi ...

Si legge su rsi.ch: Nonostante le due società si fossero accordate sulla cifra, 25 milioni di euro, il passaggio di Noah Okafor dal Milan al Lipsia è definitivamente saltato. Come riportano diversi media tedeschi e ...