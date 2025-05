No non è un’esagerazione | a Gaza è in atto un genocidio

A Gaza, la parola "genocidio" non è solo un'etichetta, ma una realtà cruda documentata da anni di studi. In un'epoca in cui la disinformazione regna sovrana, è fondamentale guardare oltre le semplificazioni. Il dibattito si accende e ci invita a riflettere: cosa significa veramente difendere i diritti umani? La storia ci insegna che ignorare le evidenze può portare a conseguenze devastanti. È tempo di ascoltare le voci che raccontano questa tragedia.

Nel dibattito su Gaza, c'è chi liquida la parola " genocidio " come un'esagerazione ideologica, "roba da ProPal", accusa spacciata con la leggerezza arrogante di chi ignora o finge di ignorare il peso degli studi accademici. La realtà è opposta: la qualificazione di genocidio non nasce da slogan, ma da anni di analisi giuridica, studi sul genocidio e indagini indipendenti. Oggi, una parte consistente della comunità scientifica è concorde: quanto avviene a Gaza soddisfa i criteri della Convenzione ONU del 1948. Lo affermano specialisti di livello internazionale come Raz Segal, che definisce il caso "da manuale di genocidio" e denuncia le "dichiarazioni apertamente genocide" dei vertici israeliani.

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza"

Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

