No alla discriminazione e alla violenza sulle donne | l’associazione Millecolori a Palermo nei Licei Galilei e Cassarà

A Palermo, i licei "Galileo Galilei" e "Ninni Cassarà" hanno detto un forte NO alla discriminazione e alla violenza sulle donne, partecipando attivamente al progetto “UN? TUTT? CENTOMILA…UGUALI E DIVERS?” dell'associazione Millecolori. Questo evento non è solo un'iniziativa locale, ma parte di un trend globale che invita le nuove generazioni a riflettere e agire contro il bullismo e la violenza di genere. Insieme, possiamo costruire un futuro più giusto!

La comunità scolastica del Liceo linguistico “Ninni Cassarà” e del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Palermo ha accolto e partecipato all’iniziativa conclusiva del progetto su bullismo e violenza di genere “UN? TUTT? CENTOMILA.UGUALI E DIVERS?”, realizzato dall’ associazione Millecolori onlus insieme a Scuola Cinema Sud e finanziato dalla Regione Siciliana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Museo del Presente a Palermo, Di Fresco “In memoria vittime di mafia”

Il Museo del Presente di Palermo apre con l’obiettivo di commemorare le vittime di mafia e mantenere vivo il ricordo degli eroi caduti.

