Nigeria | inondazione sommerge città di Mokwa 88 morti

Le recenti inondazioni a Mokwa, in Nigeria, non sono solo una tragedia locale, ma riflettono un fenomeno globale di eventi climatici estremi. Con 88 morti già confermati e molte persone ancora in pericolo, la situazione è drammatica. Questo episodio sottolinea l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze devastanti. Che cosa possiamo fare, come comunità globale, per prevenire simili catastrofi in futuro? La risposta è nelle nostre mani.

Abuja (Nigeria), 30 mag. (LaPresseAP) – Almeno 88 persone sono state confermate morte nelle inondazioni che hanno sommerso Mokwa, una città mercato nello Stato nigeriano del Niger. Husseini Isah, del Dipartimento nazionale per la gestione delle emergenze, ha affermato che molte altre persone sono ancora in pericolo e che le operazioni di soccorso sono in corso. "Il numero continua a salire", ha detto Isah ad Associated Press, "ma secondo l'ultimo conteggio, sono stati recuperati 88 corpi". Le inondazioni sono state provocate da piogge torrenziali che sono durate diverse ore. Secondo quanto riportato dai media locali, che citano residenti e funzionari del governo locale, il crollo di una diga in una città vicina ha peggiorato la situazione.