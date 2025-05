Niente cure sanitarie da due anni per 70 detenuti interrogazione ai Ministri Nordio e Schillaci

Dopo due anni senza cure sanitarie, 70 detenuti versano in condizioni allarmanti, sollevando interrogativi sull'efficacia del sistema penitenziario italiano. I deputati Serracchiani e compagni hanno alzato la voce, chiedendo risposte ai ministri Nordio e Schillaci. Questo caso non è solo un problema individuale, ma un riflesso delle carenze sistemiche nel nostro approccio alla salute in carcere. È tempo di ripensare la dignità e i diritti di tutti, anche dietro

Gravi carenze all’assistenza sanitaria dei detenuti. E’ il focus dell’interrogazione dei deputati Debora Serracchiani, Federico Gianassi, Rachele Scarpa, Michela Di Biase, Marco Lacarra, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e della Salute Orazio Schillaci. “Con una lettera indirizzata a. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Niente cure sanitarie da due anni per 70 detenuti, interrogazione ai Ministri Nordio e Schillaci

Carceri, Nordio: “Spazi ex caserme per detenuti scarsamente pericolosi”

Il ministro Nordio punta all’uso di spazi ex caserme dismesse per ospitare detenuti meno pericolosi, al fine di aumentare il numero di posti e promuovere attività lavorative e sportive.

Cerca Video su questo argomento: Cure Sanitarie Due Anni Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Aumentano gli italiani che rinunciano alle cure; Riescono a uscire da Gaza e riabracciare i parenti dopo due anni: lacrime e commozione per i palestinesi curati al Meyer di Firenze; ISTAT: in calo la speranza di vita in buona salute; Via libera al ricettario per i medici volontari: cure più accessibili per i più fragili. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Riescono a uscire da Gaza e riabracciare i parenti dopo due anni: lacrime e commozione per i palestinesi curati al Meyer di Firenze

Si legge su corrierefiorentino.corriere.it: Sono arrivati venerdì sera a Firenze i 22 palestinesi in fuga da Gaza che hanno potuto riabbracciare i loro parenti che erano stati accolti per le cure sanitarie al Meyer dopo le ferite di guerra ...

Tumore all'intestino, due anni per rinoscere la diagnosi. La 55enne: «Mi restano tre mesi di vita, spero nella cura sperimentale»

Lo riporta msn.com: Due anni per riconoscere una malattia e ora la vita di una 55enne madre di due figli potrebbe essere spezzata per sempre. La donna nel 2020 aveva iniziato ...

Cure palliative. Quando non c’è più niente da fare…

Lo riporta giornaleadige.it: Sono ancora tanti i dubbi e le false convinzioni sulle Cure Palliative. Quando i farmaci o i trattamenti sanitari non sono più efficaci per la guarigione, il ...