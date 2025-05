Niente Conte né Gasperini la Juve vira su uno straniero mai stato in Serie A

La Juventus, in cerca di una nuova guida tecnica, punta su un allenatore straniero mai visto in Serie A. Dopo aver perso la corsa per Antonio Conte, i bianconeri si lanciano in un'avventura che potrebbe rivoluzionare il loro stile di gioco. In un calcio sempre più globalizzato, sarà interessante vedere come un nuovo approccio possa influenzare le dinamiche della squadra e, perché no, anche il futuro della Serie A!

La Juventus costretta a virare su un altro profilo dopo essersi fatta sfuggire Antonio Conte: ecco il profilo seguito da Chiellini Antonio Conte resterà a Napoli almeno per un'altra stagione. Respinte le avances della Juventus, anche grazie al corteggiamento e le garanzie offerte dal presidente Aurelio De Laurentiis. A nulla è valso il pressing nei confronti di Gian Piero Gasperini, promesso sposo alla Roma. Il tecnico lascia l'Atalanta per vivere una nuova esperienza nella Capitale e non tornerà alla Juventus, dove iniziò il suo percorso da mister.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

