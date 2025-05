Niente addio al Napoli | non solo Juan Jesus altra permanenza con rinnovo

...è solo un ricordo del passato, ma una squadra in continua evoluzione. Con il rinnovo di Juan Jesus e la conferma di Antonio Conte, il Napoli punta non solo a difendere il titolo, ma a costruire un futuro ancora più brillante. I tifosi possono aspettarsi un progetto ambizioso che mira a conquistare nuovi trofei. La passione azzurra è viva e pronta a esplodere nella prossima stagione!

Juan Jesus e non solo: smentito l’addio di un azzurro, pronta la permanenza con rinnovo del contratto per un altro campione d’Italia. Si sta già costruendo un grande Napoli anche per il prossimo campionato, quello post-Scudetto. La notizia della conferma sulla panchina azzurra di Antonio Conte ha nuovamente scatenato l’entusiasmo: questo Napoli non vuole fermarsi e ha ancora grande ambizioni. Oggi è arrivata invece una notizia riguardante la rosa della prossima stagione: resterà un leader dello spogliatoio come Juan Jesus, che ha ufficialmente rinnovato il suo contratto. Ma non sarà l’unico a rinnovare per continuare la sua avventura in azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Niente addio al Napoli: non solo Juan Jesus, altra permanenza con rinnovo

Juan Jesus lancia un appello all'entusiasmo in casa Napoli, preparando la squadra al cruciale incontro contro il Parma.

