Nidi la Regione stanzia 45 milioni di euro per rette e più iscritti

La Regione Emilia-Romagna non smette di credere nel futuro dei più piccoli! Con un investimento di 45 milioni di euro per il 2025/2026, si punta a rendere l’istruzione prescolare accessibile a tutte le famiglie. Un passo fondamentale in un contesto nazionale dove la cura e l’educazione dei bambini sono temi sempre più centrali. Investire nell’infanzia significa investire nel domani: ogni euro conta!

La Regione Emilia-Romagna continua a investire sui più piccoli e sulle famiglie, e lo fa confermando e rafforzando anche per l'anno educativo 20252026 lo stanziamento di risorse per abbattere le rette di frequenza dei nidi. Quasi 45 milioni di euro, 2 in più rispetto allo scorso anno

Giampietro (Pd) sulla manovra da 3 milioni: "Soldi per gli eventi, ma niente scuolabus e zero euro per i nidi"

Giampietro (PD) critica la manovra da 3 milioni di euro della giunta Masci, evidenziando che, nonostante i fondi per eventi come la Notte dei Serpenti, mancano risorse per importanti servizi scolastici.

