Nicolò Carnesi tra frontiere del suono e forza del Mito

Oggi è il giorno di "Ananke", il nuovo album di Nicolò Carnesi, un viaggio sonoro che esplora le frontiere della musica e si nutre della potenza dei miti. In un'epoca in cui la ricerca di identità è fondamentale, questo quinto progetto si propone come una riflessione profonda sull'essere umano. Scopri come le storie antiche possono ancora influenzare il nostro presente musicale! Non perdere l’occasione di ascoltare questa fusione unica e coinvolgente.

Ananke – in uscita oggi (Manita DischiGarrincha 373 – distr. Believe) è il quinto progetto musicale di Nicolò Carnesi, che per il suo nuovo lavoro ha voluto concentrarsi sulla forza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nicolò Carnesi, tra frontiere del suono e forza del Mito

Cerca Video su questo argomento: Nicolò Carnesi Frontiere Suono Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nicolò Carnesi, tra frontiere del suono e forza del Mito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne