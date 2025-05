Nicola Lodi ex vicesindaco di Ferrara condannato a 7 mesi di reclusione | ecco perché

La condanna di Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, a sette mesi di reclusione per la controversa 'demolizione show' del campo nomadi riaccende il dibattito su immigrazione e diritti civili in Italia. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma rappresenta una tendenza preoccupante: l'uso della forza nella gestione degli spazi pubblici. Cosa significa questo per la nostra società? Scopriamo insieme le implicazioni di tale scelta.

Ferrara, 30 maggio 2025 – L' ex vicesindaco Nicola Lodi è stato condannato a sette mesi di reclusione al termine del processo per la ' demolizione show ' del campo nomadi di via delle Bonifiche. Il fatto al centro del procedimento risale al 2 ottobre 2019, giorno in cui, al termine dello sgombero dell’area, Lodi salì su una ruspa per dare il via alle operazioni di abbattimento delle casette. Un episodio che è finito al centro di un processo per i reati di usurpazione di funzione pubblica, violazione delle norme di sicurezza sui cantieri e gestione di rifiuti non autorizzata. Imputati lo stesso Lodi e l’imprenditore Marco Sortini, titolare della ditta che aveva messo a disposizione la ruspa (difesi dagli avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, condannato a 7 mesi di reclusione: ecco perché

Nicola Lodi condannato a 7 mesi di reclusione, l’ex vicesindaco di Ferrara demolì il campo nomadi

Un gesto che ha sollevato polemiche e interrogativi: Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, è stato condannato a sette mesi di reclusione per la demolizione del campo nomadi.

