Nicola Lodi condannato a 7 mesi di reclusione l’ex vicesindaco di Ferrara demolì il campo nomadi

Un gesto che ha sollevato polemiche e interrogativi: Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, è stato condannato a sette mesi di reclusione per la demolizione del campo nomadi. Questo episodio segna un capitolo controverso nel dibattito sull'inclusione sociale e le politiche migratorie in Italia. Mentre l'attenzione si sposta verso nuove forme di integrazione, la sua azione resterà simbolo di un'epoca in cui la tolleranza veniva messa alla prova. Cosa

Ferrara, 30 maggio 2025 – L' ex vicesindaco Nicola Lodi è stato condannato a sette mesi di reclusione al termine del processo per la ' demolizione show ' del campo nomadi di via delle Bonifiche. Il fatto al centro del procedimento risale al 2 ottobre 2019, giorno in cui, al termine dello sgombero dell’area, Lodi salì su una ruspa per dare il via alle operazioni di abbattimento delle casette. Un episodio che è finito al centro di un processo per i reati di usurpazione di funzione pubblica, violazione delle norme di sicurezza sui cantieri e gestione di rifiuti non autorizzata. Imputati lo stesso Lodi e l’imprenditore Marco Sortini, titolare della ditta che aveva messo a disposizione la ruspa (difesi dagli avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicola Lodi condannato a 7 mesi di reclusione, l’ex vicesindaco di Ferrara demolì il campo nomadi

