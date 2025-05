Nico Denz taglia in solitaria la Morbegno-Cesano Maderno e Ayuso abbandona

Nico Denz scrive la storia del Giro d’Italia, tagliando il traguardo della Morbegno-Cesano Maderno in solitaria! Con una prestazione da leone, ha dimostrato che il coraggio e la determinazione possono battere anche i pronostici più ottimisti. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un trend crescente nel ciclismo: l’emergere di nuove stelle pronte a sorprendere. Chi sarà il prossimo a brillare? La corsa è appena cominciata!

Nico Denz ha conquistato il successo nella tappa 18 del Giro d’Italia completando la corsa della Morbegno-Cesano Maderno, lunga 144 km, in solitaria oggi, giovedì 29 maggio. Il tedesco, in sella alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha saputo partire all’attacco, mettendo in mostra una forza impressionante proprio quando mancavano 17 km alla fine della tappa, sorprendendo nettamente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nico Denz taglia in solitaria la Morbegno-Cesano Maderno e Ayuso abbandona

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Nico Denz, la fuga non collabora

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d’Italia 2025, con aggiornamenti sulle fughe, le strategie dei ciclisti e la classifica generale.

