Ng?g? wa Thiong’o una vita in difesa delle lingue africane

Ngugi wa Thiong'o, scomparso il 28 maggio, ha dedicato la sua vita a difendere le lingue africane e la loro ricchezza culturale. Il suo impegno ha aperto la strada a una letteratura che parla di identità e resistenza. In un’epoca in cui il multiculturalismo è sempre più centrale, la sua eredità ci invita a riflettere sull’importanza di preservare le voci locali. Una lettura imperdibile per tutti gli amanti della cultura!

Morto il 28 maggio, è stato uno degli autori che hanno contribuito a gettare le basi della letteratura africana come la conosciamo oggi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ng?g? wa Thiong’o, una vita in difesa delle lingue africane

