NEXUS | Sodalis CSV Salerno Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Fondazione Saccone si aggiudicano il bando

Un traguardo significativo per la digitalizzazione sociale: Sodalis CSVS ETS, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Fondazione Saccone hanno vinto il bando del Fondo per la Repubblica Digitale! Con il progetto "NEXUS: Connessioni Digitali per l’Innovazione Sociale", queste realtà si impegnano a promuovere la tecnologia come strumento di inclusione e sviluppo. In un'epoca in cui il digitale è cruciale, questo passo rappresenta un'opportunità imperdibile per il nostro territorio.

🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "NEXUS": Sodalis CSV Salerno, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Fondazione Saccone si aggiudicano il bando

