Nextalia primo closing del fondo Flexible e lancio di Credit Solution In Sgr entrano Gavio e Moratti

Nextalia SGR segna un'importante svolta nel panorama degli investimenti italiani: con il primo closing del fondo Flexible Capital e il lancio del Credit Solutions, la piattaforma si afferma come un attore chiave nei private market. L'ingresso di nomi illustri come Gavio e Moratti non è solo un riconoscimento, ma un chiaro segnale della fiducia nel potenziale di crescita del settore. È il momento di scoprire come queste mosse strategiche plasmeranno il futuro degli investimenti in Italia!

Nextalia sgr, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, annuncia tre traguardi strategici che segnano un’evoluzione importante della propria piattaforma: il primo closing del fondo Nextalia Flexible Capital, l’avvio della commercializzazione del fondo Nextalia Credit Solutions e l’ingresso nel capitale sociale della Sgr delle famiglie Gavio e Moratti. E’ quanto riferisce una nota. “Siamo estremamente soddisfatti del successo del primo closing di Nextalia Flexible Capital, che conferma la fiducia degli investitori nella nostra strategia. Il lancio di Nextalia Credit Solutions e la costituzione della divisione Credit sotto la guida di un Cio dedicato rappresentano un passaggio chiave nel processo di rafforzamento e razionalizzazione della nostra piattaforma, che ora si struttura in aree verticali specializzate ma integrate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cerca Video su questo argomento: Nextalia Primo Closing Fondo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nextalia: primo closing del fondo NFC e lancio del fondo NCS

Si legge su finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Nextalia, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, annuncia tre traguardi strategici che segnano un'evoluzione importante della propria piattaforma: il primo ...

Nextalia, anche Gavio e i Moratti entrano nel capitale della sgr di Francesco Canzonieri

Secondo milanofinanza.it: Nuovi ingressi nel libro soci della sgr creata dal banker Francesco Canzonieri. Tramite aumenti di capitale riservati rilevano piccole quote le famiglie Gavio e Moratti ...

Per il fondo Nextalia Capitale Rilancio primo closing della raccolta a 215 mln euro. L’sgr raggiunge 1,5 mld di asset in gestione

bebeez.it scrive: Il nuovo veicolo ha già ricevuto altri 100 mln di commitment da parte di un primario investitore istituzionale. Che si dice sia Patrimonio Rilancio (MEF-CDP) ...