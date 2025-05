New York Times accordo con Amazon per l’intelligenza artificiale

Il New York Times e Amazon siglano un accordo epocale: l'editoriale incontra l'intelligenza artificiale. Questa partnership non solo potenzia le capacità di Amazon, ma segna anche un trend crescente nel mondo dei media: l'integrazione tra contenuti di qualità e tecnologia avanzata. Immagina l'IA che apprende dalle storie più iconiche! In un'era in cui informazione e innovazione si intrecciano, questa mossa potrebbe ridefinire il futuro del giornalismo.

Il New York Times ha annunciato un accordo di licenza pluriennale per l’ intelligenza artificiale con Amazon, che potrà utilizzare i contenuti editoriali sulle sue piattaforme. In aggiunta, l’azienda di Jeff Bezos potrà sfruttare riassunti e brevi estratti del quotidiano per addestrare gli algoritmi e i propri modelli IA. La collaborazione riguarda anche non solo gli articoli del Nyt, ma anche quelli del Nyt Cooking e di The Athletic, la testata dedicata agli argomenti sportivi. «Renderà i contenuti del Times più accessibili ai clienti tramite prodotti e servizi Amazon (tra cui Alexa, ndr.), compresi i link diretti ai prodotti, e sottolinea l’impegno condiviso delle aziende nel fornire notizie e prospettive globali all’interno dei prodotti IA», ha spiegato Amazon in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - New York Times, accordo con Amazon per l’intelligenza artificiale

