New York tiene viva la serie con Indiana Pacers battuti 111-94

I New York Knicks si rimettono in carreggiata nella finale di Eastern Conference, battendo gli Indiana Pacers con un convincente 111-94. La magia del Madison Square Garden continua a brillare, alimentando la speranza dei tifosi per un possibile comeback. Con 32 punti di B., i Knicks dimostrano che la determinazione può capovolgere le sorti. In un NBA sempre più imprevedibile, questa vittoria è la prova che nulla è scontato.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York tiene viva la finale di Eastern Conference con Indiana. Sul parquet del Madison Square Garden, i Knicks si impongono per 111-94 in gara-5 contro i Pacers, che non sfruttano così il primo match ball per raggiungere Oklahoma City Thunder nella finale per il titolo Nba. Tra i padroni di casa, 32 punti di Brunson, top-scorer dell'incontro, e 24 di Towns; 23 di Mathurin e 15 di Siakam tra gli ospiti. Nella notte italiana di domenica gara-6.

