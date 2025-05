Netflix presenta ogni maledetto fantacalcio | i migliori film fumetti e giochi

Netflix lancia "Ogni Maledetto Fantacalcio", un film che celebra la passione dei tifosi italiani per il calcio e il Fantacalcio. In un periodo in cui il digitale conquista sempre più spazi, questa pellicola si inserisce perfettamente nel trend dell’intrattenimento che unisce sport e cultura pop. Un mix irresistibile di risate e competizione, perfetto per chi vive il calcio non solo in campo, ma anche davanti allo schermo. Non perdertelo!

annuncio del nuovo film di netflix dedicato al fantacalcio e all’universo dei tifosi italiani. Nel panorama dell’intrattenimento digitale, Netflix si prepara a lanciare un nuovo progetto cinematografico che coinvolge appassionati di calcio e fan del Fantacalcio. La pellicola, intitolata Ogni Maledetto Fantacalcio, rappresenta un omaggio alla passione dei fantallenatori italiani, spesso coinvolti in scenari surreali e divertenti legati alle proprie squadre virtuali. L’evento di presentazione si svolgerĂ nel corso del Best Movie Comics and Games, previsto il 7 e 8 giugno 2025 a Milano. partecipazione speciale del regista e anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix presenta ogni maledetto fantacalcio: i migliori film, fumetti e giochi

Ogni Maledetto Fantacalcio: il nuovo film Netflix con Diletta Leotta, quando esce

Amanti del calcio e del fantacalcio, preparatevi! Sta per arrivare su Netflix “Ogni Maledetto Fantacalcio”, una commedia di 90 minuti diretta da Alessio Maria Federici e interpretata anche da Diletta Leotta.

Cerca Video su questo argomento: Netflix Presenta Ogni Maledetto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Ogni Maledetto Fantacalcio: il nuovo film Netflix con Diletta Leotta, quando esce; Ogni Maledetto Fantacalcio, l’annuncio del film sport comedy su Netflix con Diletta Leotta; Ogni Maledetto Fantacalcio, su Netflix il film con tanti vip, da Diletta Leotta a Pavoletti; Ogni Maledetto Fantacalcio, l’annuncio ufficiale della sport comedy su Netflix. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Best Movie Comics and Games, Netflix porta all’evento Ogni maledetto Fantacalcio

Si legge su bestmovie.it: Il regista del film Ogni Maledetto Fantacalcio sarà presente al Best Movie Comics and Games in programma il 7 e 8 giugno 2025 a Milano ...

Netflix presenta Ogni Maledetto Fantacalcio

Lo riporta projectnerd.it: Dal 27 agosto arriva su Netflix “Ogni Maledetto Fantacalcio”, la nuova commedia diretta da Alessio Maria Federici e prodotta da QMI, che promette risate, colpi di scena e un tuffo esilarante nel mondo ...

"Ogni Maledetto Fantacalcio": il nuovo film in uscita su Netflix

Scrive calciomercato.com: Ogni Maledetta Domenica? No, `Ogni Maledetto Fantacalcio`. Un film dedicato al gioco - per qualcuno è quasi una filosofia di vita - che ogni anno coinvolge milioni.