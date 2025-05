Nessuna educazione sentimentale ci proteggerà dal caso che governa le nostre vite

In un'epoca in cui il mondo digitale plasma identità e relazioni, la controversa affermazione di una giovane che non ha mai baciato nessuno fa eco a un fenomeno sempre più diffuso: la ricerca di autenticità in un mare di filtri. La vera sfida? Distinguere tra l’immagine costruita e la realtà vissuta. Quanto conta davvero ciò che diciamo rispetto a ciò che facciamo? Scopriremo insieme come le parole possono diventare la nostra vera essenza.

L'amica più fintamente scema e realmente sveglia che ho è una che ha capito che la reputazione la fa quel che dici, mica quel che fai. È a lei che l'altro giorno ho scritto dopo aver visto un tweet (o come si chiamano ora) di una che diceva che a venticinque anni non ha mai baciato nessuno e che non avrebbe rimediato a breve perché quello che aveva selezionato su Tinder le aveva detto che voleva fossero solo amici. La prima cosa che avevo pensato della venticinquenne era stata: mica gliel'avrai detto. Pensa che responsabilità, essere la prima volta di una che è arrivata a venticinque anni con la cintura di castità: chiaro che poi ti dice che ha la cena sul fuoco, la nonna che sta morendo, l'invasione delle cavallette.

