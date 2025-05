Nell' ex cotonificio a Monza arriva una nuova biblioteca e non solo | il progetto

Nell’ex Cotonificio di Monza sta per rinascere un nuovo polo culturale: una biblioteca moderna che non sarà solo un luogo di lettura, ma anche un centro di aggregazione. Questa iniziativa si colloca in un trend di riqualificazione urbana che punta a valorizzare spazi dismessi, trasformandoli in punti vitali per la comunità. Un passo avanti verso una città più vivibile e culturalmente attiva, capace di attrarre e ispirare. Non perderti questa evoluzione!

Un nuovo polo culturale sorgerà nell’area dismessa dell’Ex Cotonificio Cederna. La Giunta comunale ha approvato ieri l’ultima delibera utile ad avviare il cantiere della nuova biblioteca, destinata a diventare un punto di riferimento per il quartiere e l’intera città. Il progetto si inserisce. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Nell'ex cotonificio a Monza arriva una nuova biblioteca (e non solo): il progetto

Cerca Video su questo argomento: Nell Ex Cotonificio Monza Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sta nascendo la biblioteca più grande della città di Monza; Monza Paesaggio Week 2025: come pianificare il futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monza, una casa di comunità all’interno dell’ex ospedale

Da ilgiorno.it: Quattro previste dalla Regione per i cittadini di Monza ... inserendola nella parte ancora da completare del piano di rigenerazione dell’ex Cotonificio Cederna, mentre la terza sarà ...

Prima casa di comunità a Brugherio dentro il centro commerciale

Scrive ilgiorno.it: La struttura aprirà si spera entro l’estate, tempi più lunghi invece per le tre sedi di Monza ... nella parte ancora da completare del piano di rigenerazione dell’ex Cotonificio Cederna ...

Autodromo di Monza, un centro di vaccinazione massiva nell’Ex Museo

Si legge su gazzetta.it: La capacità del polo di Monza è di 1.600 vaccini al giorno; nella struttura dell’Ex Museo sono al lavoro una quarantina di operatori, dei quali 34 infermieri e 7 medici, oltre al personale ...