Nell' ex cotonificio a Monza arriva una nuova biblioteca e non solo | il progetto

Nel cuore di Monza, l'ex Cotonificio Cederna si trasforma in un vibrante polo culturale! La nuova biblioteca non sarà solo un luogo di lettura, ma anche un hub per eventi, laboratori e incontri. Questo progetto si inserisce nel trend di riqualificazione urbana che valorizza spazi dismessi, promuovendo la cultura come motore di rinascita sociale. Scopri come questo spazio potrà cambiare il volto del quartiere e unire la comunità!

Un nuovo polo culturale sorgerà nell'area dismessa dell'Ex Cotonificio Cederna. La Giunta comunale ha approvato ieri l'ultima delibera utile ad avviare il cantiere della nuova biblioteca, destinata a diventare un punto di riferimento per il quartiere e l'intera città.

Nell’ex Cotonificio di Monza sta per rinascere un nuovo polo culturale: una biblioteca moderna che non sarà solo un luogo di lettura, ma anche un centro di aggregazione.

Da monzatoday.it: Approvata l’ultima delibera: a breve l'apertura del cantiere, inaugurazione prevista per l’autunno 2026. Sarà un polo culturale da 1000 metri quadrati inserito in un'area verde attrezzata ...

Monza: nuova biblioteca di Cederna, lavori da luglio

Riporta msn.com: Ultimo atto amministrativo per fare partire il cantiere dello spazio culturale che sarà realizzato nell'ex Cotonificio.

Monza, nuova biblioteca nel quartiere Cederna

Segnala monzaindiretta.it: MONZA - È stato approvato ieri l'ultimo atto necessario per dare il via ai lavori della nuova biblioteca che sorgerà nell'area dismessa del ...