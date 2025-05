Nella UE 195 milioni di bambini a rischio povertà

In un'Europa che si vanta di diritti e opportunità, 195 milioni di bambini vivono in pericolo di povertà. L'Italia, purtroppo, occupa il quinto posto in questa triste classifica, accanto a nazioni come la Grecia. Questo dato solleva interrogativi urgenti sulla nostra società: quali azioni concrete possiamo intraprendere per garantire un futuro migliore ai più vulnerabili? È tempo di riflettere e agire, perché ogni bambino merita una chance.

Nella classifica dei Paesi europei con la maggior percentuale di piccoli a rischio indigenza o esclusione, l'Italia è quinta, preceduta dalla Grecia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nella UE 19,5 milioni di bambini a rischio povertà

Crisi alimentari globali: oltre 295 milioni di persone a rischio fame nel 2024

Nel 2024, oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi sono a rischio di grave fame, segnando un aumento preoccupante di quasi 14 milioni rispetto all'anno scorso.

Secondo tempostretto.it:

