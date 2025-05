Nella notte della democrazia Gaza muore in Piazza del Popolo con candele lumini e luci accese

Domenica 1 giugno, la Piazza del Popolo di Cesena si illuminerà di candele e luci nella mobilitazione "L’Ultimo Giorno di Gaza". Un gesto forte che si inserisce nel contesto di una crescente richiesta di pace e giustizia a livello globale. La manifestazione, che coincide con la vigilia della Festa della Repubblica, sottolinea l'importanza della solidarietà in momenti di crisi. Unisciti a noi per far sentire la tua voce!

Una nuova mobilitazione a Cesena per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Domenica 1 giugno, nella notte che precede la Festa della Repubblica, Cesena aderirà alla mobilitazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza”. Una manifestazione notturna che segue quelle del 9 e del 24 maggio, per chiedere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Nella notte della democrazia Gaza muore", in Piazza del Popolo con candele, lumini e luci accese

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti.

