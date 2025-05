Nel sud della Libia c' è una base militare russa con i missili puntati verso l' Europa

La tensione cresce in Europa: una base militare russa nel sud della Libia potrebbe trasformarsi in una minaccia diretta. Con missili puntati verso il continente, il piano di Mosca, sostenuto dal generale Khalifa Haftar, alimenta un clima di instabilità geopolitica. In un'epoca in cui la sicurezza è sempre più precaria, la situazione ci ricorda quanto sia cruciale monitorare gli sviluppi globali. Rimanere informati è essenziale.

La Russia sarebbe pronta a installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, nel sud della Libia, con l'obiettivo di puntarli verso l'Europa. A rivelarlo è una fonte vicina al dossier che, parlando con Agenzia Nova, avrebbe spiegato che il piano, sostenuto dal generale Khalifa Haftar e dai suoi alleati, sarebbe in fase avanzata. La base si troverebbe a circa 1.000 chilometri da Lampedusa e rappresenta, per posizione geografica, un potenziale avamposto strategico per operazioni militari a medio e lungo raggio. L'obiettivo sarebbe quello di collocare missili in grado di colpire il cuore del continente europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nel sud della Libia c'è una base militare russa con i missili puntati verso l'Europa

Cerca Video su questo argomento: Sud Libia C Base Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La Libia di nuovo nel caos; Catastrofe umanitaria: cosa sta succedendo oggi in Sudan; Missili russi in Libia? Ecco cosa sappiamo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Libia, c'è una base militare russa con i missili puntati verso l'Europa

Scrive iltempo.it: La Russia sarebbe pronta a installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, nel sud della Libia, con l’obiettivo di puntarli verso ...

Missili russi in Libia? Ecco cosa sappiamo

Segnala formiche.net: La Russia starebbe progettando l’installazione di missili nella base di Sebha, nel sud della Libia, con il sostegno del generale Haftar.

Si scrive Mutan al-Sara, si legge Mosca: la nuova base russa nel Sud della Libia

Segnala msn.com: Infine, c’è la diffidenza dello stesso Haftar ... L'articolo Si scrive Mutan al-Sara, si legge Mosca: la nuova base russa nel Sud della Libia proviene da InsideOver.