Nel Parco del Serio sei furgoni e due auto rubate | all’interno materiale per scasso

Un colpo di scena inquietante nel Parco del Serio: sei furgoni e due auto rubate, carichi di attrezzature da scasso. Questa scoperta porta alla luce una preoccupante escalation di crimine organizzato nella nostra regione. Picconi e mazze per colpire le forze dell’ordine? È un segnale chiaro che la sicurezza sta diventando una priorità urgente per tutti noi. Rimanete aggiornati: la lotta contro la criminalità è appena cominciata!

Romano di Lombardia. Otto veicoli rubati con al loro interno picconi, mazze e chiodi a quattro punte usati per forare i pneumatici delle forze dell’ordine. I mezzi sono stati ritrovati nella mattina di mercoledì 28 maggio dagli agenti della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale all’interno del Parco del Serio in territorio di Romano. Si tratta di 6 furgoni cassonati e 2 auto che erano stati rubati nel mese di maggio in diverse località del Nord Italia. I mezzi erano usati per compiere reati: al loro interno è stato infatti ritrovato materiale per effrazione (picconi, mazze, trapani, flessibili, catene) e chiodi a quattro punte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nel Parco del Serio sei furgoni e due auto rubate: all’interno materiale per scasso

