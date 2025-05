Nel mondo dell' entertainment italiano sbarca THE CORP

Nel cuore pulsante dell'intrattenimento italiano, sbarca THE CORP, un hub innovativo nato dall'unione di grandi nomi del settore. Questa novità segna un passo importante verso la modernizzazione e la sinergia tra le diverse realtà creative. Con l'obiettivo di creare esperienze uniche e coinvolgenti, THE CORP si fa portavoce di una nuova era, sfruttando le potenzialità del digitale per attrarre un pubblico sempre più vasto. Scopri come questa iniziativa potrebbe rivoluzionare il panorama culturale!

Milano, 30 mag. (askanews) - Nel panorama dell'entertainment italiano arriva una nuova, significativa realtà : THE CORP, neonato hub che sorge dalla visione strategica di primarie imprese del settore, unite dalla volontà di rispondere con forza e innovazione alle dinamiche evoluzioni del mercato. L'obiettivo primario di THE CORP è creare un unicum di potenzialità economico-finanziarie, tecnico-organizzative e logistico-operative, in grado di competere efficacemente in un mercato globale caratterizzato dalla concentrazione di risorse, come spiegato da Dario De Lisi, Presidente di THE CORP: "THE CORP nasce nel 2024 da un'idea molto semplice - spiega De Lisi - ci siamo resi conto del potenziale che il mercato dell'entertainment può esprimere, ma che ad oggi non ha avuto la possibilità di mettere a terra e valorizzare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel mondo dell'entertainment italiano sbarca THE CORP

Cerca Video su questo argomento: Mondo Dell Entertainment Italiano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Disney Italia Showcase: tutte le anteprime dal mondo dell'intrattenimento Disney; Nasce THE CORP, hub strategico dell'entertainment da 120 milioni di euro e oltre 3 milioni di consumatori all’anno; Euronics porta a Catania tecnologia, gaming e cultura pop con la seconda tappa del suo Progetto Engagement: è sponsor ufficiale della 12a stagione dell’Italian Rocket Championship a Etna Comics; Audiovisivi e innovazione: il manager Marco Azzani entra nel Gruppo Rainbow. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nel mondo dell'entertainment italiano sbarca THE CORP

Come scrive libero.it: Milano, 30 mag. (askanews) - Nel panorama dell'entertainment italiano arriva una nuova, significativa realtà: THE CORP, neonato hub che sorge dalla visione strategica di primarie imprese del settore, ...

Roma Bar Show, si chiude con un successo la quinta edizione dell'appuntamento dedicato al mondo del beverage e della mixology

Si legge su msn.com: Si chiude con successo la quinta edizione del Roma Bar Show, l’unico appuntamento italiano del settore che si rivolge a tutto il ...

L’italiano nel mondo

Da rsi.ch: Quest’anno il tema portante era «L’italiano e il libro ... l’ampiezza della diffusione della lingua italiana nel mondo e la questione dell’editoria e del complesso universo della traduzione.