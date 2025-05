Nel Chianti lo psicologo di base Arriva il servizio di assistenza

Nel cuore del Chianti, il servizio di psicologo di base segna un passo importante verso il benessere mentale. Questa iniziativa, che risponde a un aumento della domanda di supporto psicologico, mira a intercettare il disagio in modo tempestivo. La dottoressa Giulia Pagliai è pronta ad accompagnare chi vive momenti difficili, dimostrando che prendersi cura della propria mente è fondamentale quanto prendersi cura del proprio corpo. Un piccolo grande gesto per una comunità più forte!

Nel Chianti arriva lo psicologo di base. Si tratta di un primo livello di assistenza psicologica offerto dalla Regione e mirato a intercettare precocemente il disagio psicologico legato ad esempio alla perdita di una persona cara, del posto di lavoro, alla diagnosi di una malattia. La psicologa Giulia Pagliai, che ha preso servizio alcuni giorni fa nel presidio sociosanitario di Greve, sarà a disposizione dei residenti a Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Impruneta il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15. Il servizio è al momento in forma sperimentale, avrà una durata di un anno, e per accedervi ci si dovrà rivolgere al proprio medico di base per essere indirizzati verso questo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel Chianti lo psicologo di base. Arriva il servizio di assistenza

