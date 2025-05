Nel caos degli allenatori c’è una sola certezza | basta strani esperimenti in panchina funziona il made in Italy

Nel turbinio di cambiamenti in panchina, una certezza emerge: il calcio italiano resta imbattibile. Antonio Conte ha trasformato il Napoli, riportandolo alla gloria, mentre Simone Inzaghi ha condotto l’Inter verso nuove vette europee. Nel mondo in cui si cerca sempre il nuovo, il “Made in Italy” dimostra che le tradizioni vincenti fanno la differenza. Basta esperimenti: la qualità italica è un valore inestimabile, anche nel pallone.

Il made in Italy funziona sempre benissimo, specialmente in panchina e no, non solo per il comparto "Lusso". Antonio Conte è riuscito a portare il Napoli dal decimo posto allo Scudetto. E Simone Inzaghi l'Inter in finale di Champions già ce l'ha portata un'altra volta. Insomma, c'è poco anzi nulla da stupirsi se prendi Conte e poi vinci, ma se lo prendi e vinci dopo aver pescato un Rudy Garcia dall'Arabia per sostituire Spalletti è pure una sorta di parabola da mandare quasi a memoria. Anche il settore più "artigianale" ha funzionato benissimo: avrebbe fatto il salto di categoria, entrando a pieno titolo nel lusso, Claudio Ranieri se avesse guidato la Roma dall'inizio.

