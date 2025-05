Nel 2050 il rapporto pensionati-lavoratori sarà 1 a 1

Il futuro delle pensioni in Italia è allarmante: entro il 2050, il rapporto tra pensionati e lavoratori sarà di 1 a 1. Un cambiamento epocale che riflette non solo l'invecchiamento della popolazione, ma anche le sfide economiche del nostro Paese. Ciò solleva interrogativi cruciali su sostenibilità e lavoro. Come affronteremo questa nuova realtà? Le scelte odierne definiranno il benessere delle generazioni future. È tempo di agire!

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è il primo Paese al mondo che, nella prima metà degli anni Novanta, ha assistito al sorpassodegli over 65 sugli under 15 ed è quello che maggiormente rischia di trovarsi nel 2050 con unrapporto di 1 a 1 tra persone in pensione e lavoratori.E’ quanto rileva l’Inapp, Istituto Nazionale perl’Analisi delle Politiche Pubbliche.In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro dai contributi emerge come il Paese stiaandando incontro ad un “indebolimento della forza lavoro potenziale”. Il tasso di dipendenza deglianziani – rapporto tra ultra65enni e popolazione 15-64enne – è già attualmente oltre il 40% perl’Italia e nel 2027 è previsto rimanere sopra la media europea, assestandosi vicino al 66%. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Nel 2050 il rapporto pensionati-lavoratori sarà 1 a 1

