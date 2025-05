Nel 2024 sono aumentati del 45% i casi di criminalità nei porti italiani | il report di Libera

Nel 2024, i casi di criminalità nei porti italiani sono aumentati del 45%, un dato allarmante che mette in luce il crescente intreccio tra legalità e interessi mafiosi. Il rapporto di Libera, "Diario di Bordo", analizza queste dinamiche, rivelando come i nostri porti siano diventati crocevia di affari illeciti. Un invito a riflettere sull'urgenza di proteggere questi snodi vitali per l'economia e la sicurezza nazionale. La battaglia è solo all'inizio

“ Porti italiani: crocevia di legalità e interessi mafiosi “. Libera, l’associazione di promozione sociale fondata da don Luigi Ciotti, presenta così la seconda edizione del rapporto “Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani”. Lo studio (curato da Francesca Rispoli, Marco Antonelli e Peppe Ruggiero) è stato presentato questa mattina – 30 maggio – a Genova ed è il frutto dell’ elaborazione dei dati provenienti dalla rassegna stampa Assoporti, dalle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, della Dia, della Dnaa, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nel 2024 sono aumentati del 4,5% i casi di criminalità nei porti italiani”: il report di Libera

