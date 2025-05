Nei prossimi 15 anni quasi 85mila lavoratori in meno in Friuli Venezia Giulia

Nella cornice di un Friuli Venezia Giulia dove l'occupazione cresce, si nasconde un paradosso inquietante: nei prossimi 15 anni, ben 85mila lavoratori in meno. Un trend demografico allarmante, che mette in crisi il mercato del lavoro e la sostenibilità economica della regione. È il momento di riflettere su come attrarre giovani talenti e innovare, prima che sia troppo tardi. I numeri non mentono: il futuro richiede scelte strategiche adesso!

Da un lato l'occupazione che aumenta, ed è un dato oggettivo. Dall'altro un andamento demografico sempre più preoccupante, con la prospettiva di una riduzione di 84mila unità della forza lavoro potenziale nei prossimi 15 anni e anche, dato altrettanto allarmante, con una progressiva.

