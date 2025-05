Negli Echi di strade perdute le tappe del viaggio parallelo di Salbitani

Scopri l'affascinante mostra "Negli echi di strade perdute", che dal 13 giugno trasformerà l’ex monastero di Astino in un viaggio visivo tra i sogni e le realtà. Le 52 immagini in bianco e nero del maestro Salbitani catturano l'essenza di un'umanità in cerca di riscatto, riflettendo il desiderio collettivo di cambiamento. Un invito imperdibile a esplorare mondi migliori, proprio come un moderno Robin Hood della fotografia. Non perdere l’occas

MOSTRA. Dal 13 giugno negli spazi dell’ex monastero ad Astino verranno esposte 52 immagini in bianco e nero di un maestro della fotografia italiana. «Sono un sognatore di mondi migliori, un po’ come Robin Hood». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Negli «Echi di strade perdute» le tappe del viaggio parallelo di Salbitani

Cerca Video su questo argomento: Echi Strade Perdute Tappe Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Negli «Echi di strade perdute» le tappe del viaggio parallelo di Salbitani. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Negli «Echi di strade perdute» le tappe del viaggio parallelo di Salbitani

Scrive ecodibergamo.it: MOSTRA. Dal 13 giugno negli spazi dell’ex monastero ad Astino verranno esposte 52 immagini in bianco e nero di un maestro della fotografia italiana. «Sono un sognatore di mondi migliori, un po’ come ...

Strade perdute: in viaggio nel perturbante con David Lynch

Come scrive movieplayer.it: Se gli echi, i riflessi, la duplicità già costituivano uno dei nuclei di Twin Peaks, anche Strade perdute è un racconto bifronte, imperniato su due storie e due protagonisti: il Fred di Bill ...

'Strade perdute' di David Lynch nelle sale dal 16 gennaio

Secondo ansa.it: Al cinema': dal 16 al 18 gennaio arriva nelle sale 'Lost Highway-Strade perdute', nel restauro in 4K realizzato da Criterion, con la supervisione dello stesso Lynch. Diretto nel 1997, 'Strade ...