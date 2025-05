NBA Playoff 2025 New York non si arrende e batte Indiana in gara-5

I playoff NBA 2025 regalano emozioni a non finire! I New York Knicks, con una grinta straordinaria, si riprendono la scena battendo gli Indiana Pacers in gara 5 e portando la serie sul filo dell’equilibrio. Mentre gli Oklahoma City Thunder avanzano con decisione verso le Finals, il team newyorkese dimostra che la resilienza è la chiave per sognare in grande. Sarà un finale di Conference memorabile! Chi avrà la meglio?

Proseguono i Playoff NBA 2025. Il primo verdetto delle Finali di Conference è stato l’accesso alle Finals degli Oklahoma City Thunder, che hanno vinto la serie contro i Minnesota Timberwolves con un netto 4-1. Più equilibrata la sfida ad Est con il confronto tra New York Knicks e Indiana Pacers ancora da risolversi. Questa notte è andata in scena gara-5, andiamo ad analizzarla. Il primo match point degli Indiana Pacers viene salvato dai New York Knicks che conquistano gara-5 con il punteggio di 111-94. In un Madison Square Garden tutto in favore degli arancio-blu, la squadra di casa oppone una strenua resistenza ai Pacers, portando la serie sul 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, New York non si arrende e batte Indiana in gara-5

NBA Playoff 2025, New York e Minnesota vincono gara-4 e si portano sul 3-1

...dovranno trovare risorse insperate per ribaltare la situazione. La pressione aumenta, mentre New York e Minnesota sognano la finale di Conference.

