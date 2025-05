Nba Eastern Conference Knicks vincono in casa e accorciano sul 3-2

I Knicks fanno tremare Indiana! Con una straordinaria vittoria per 111-94, New York accorcia le distanze nella serie delle Finali di Conference NBA, portandosi sul 3-2. Jalen Brunson, protagonista con 32 punti, ha risvegliato l'entusiasmo dei tifosi, dimostrando che nulla è ancora deciso. La tensione cresce e la prossima gara a Indianapolis si preannuncia esplosiva: gli agguerriti Pacers vogliono chiudere, ma i Knicks non sono disposti a

New York batte Indiana e allunga la serie delle Finali di Conference della Eastern Conference, nei playoff Nba. I Knicks vincono in casa per 111-94 e accorciano sul 3-2, forzando gara 6 che si giocherà a Indianapolis, con i Pacers pronti a chiudere la serie e a raggiungere le finali contro Oklahoma City. Per New York un ottimo Jalen Brunson da 32 punti, bene anche Karl-Anthony Towns che ne ha aggiunti 24 con 13 rimbalzi nonostante un infortunio al ginocchio sinistro. Delude nei Pacers Haliburton, finora protagonista dei playoff: solo 8 punti per lui a referto. Oklahoma City già alle Finals. Dopo tredici anni OKC torna a giocare le Finals NBA.

New York travolge Boston e vola in finale di Eastern Conference

New York trionfa su Boston e si guadagna un posto nella finale della Eastern Conference. I Knicks schiantano i campioni in carica al Madison Square Garden, infliggendo una sconfitta pesante con un sorprendente 119-81.

Nba, i Knicks battono Indiana e portano la serie sul 3-2

New York batte Indiana nella gara 5 della finale Nba di Eastern Conference e porta la serie sul punteggio di 3-2, annullando il primo match ball per i Pacers.

Brunson ne fa 32 e New York annulla il primo match point a Indiana: si va a gara-6

I Knicks tornano a difendere con disciplina e aggressività e vincono in scioltezza 111-94. Pacers avanti 3-2 nella serie

Nba Eastern Conference: I Pacers vincono 109-114 e e vanno 2-0 sui Knicks

I Pacers vincono 109-114 gara 2 e vanno 2-0 nella serie contro i frastornati New York