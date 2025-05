Nave Vespucci torna a Livorno | tutto esaurito per la più bella del mondo

La Nave Vespucci, considerata la più bella del mondo, attracca a Livorno, attirando un esercito di appassionati. Le visite a bordo, in programma dal 4 al 6 giugno, sono andate sold out in un baleno! Questo evento non è solo una celebrazione della tradizione marittima italiana, ma sottolinea anche il crescente interesse per il turismo culturale e storico. Non perdere l'occasione di ammirare questo gioiello della Marina Militare!

LIVORNO – Nave Vespucci torna a Livorno. La più bella del mondo, fino al 3 giugno a Civitavecchia, sarà nel porto toscano da 4 a 8 giugno. Sold out in poche ore le prenotazioni per le visite a bordo previste i giorni 4-5 e 6 giugno al Molo Capitaneria per il gioiello della Marina Militare capitanato dal comandante Lai. Livorno penultima tappa del tour Mediterraneo sempre sold out iniziato a Trieste dopo un tour mondiale lungo quasi due anni partito da Genova. Dopo Livorno, nave Vespucci conclude il suo viaggio a Genova il 10 giugno, nel giorno della festa della Marina. Ad accogliere il ritorno della Amerigo Vespucci a Genova il presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nave Usa in porto, interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi: "Livorno non sia crocevia di traffici bellici"

Il circolo livornese di Sinistra Italiana lancia un allarme: "Il porto di Livorno non può diventare un crocevia per traffici bellici".

Nave Vespucci torna a Livorno: tutto esaurito per la più bella del mondo

