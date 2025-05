Nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento passeggeri precipitano in mare a Catania

Una nave da crociera a Catania ha vissuto un momento drammatico: il forte vento ha fatto perdere l’equilibrio a due passeggeri, precipitati in mare mentre cercavano di imbarcarsi. Fortunatamente, il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza in un settore che, nonostante le sfide climatiche, continua a crescere. Siamo pronti a navigare verso nuove avventure o a rimanere ancorati alla prudenza?

Due le persone coinvolte che sono cadute in acqua dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovavano sulla passerella per salire a bordo della nave. Fortunatamente l'allarme è stato immediato e i due sono stati messi in salvo in brevissimo tempo. Dai primi controlli sul posto, pare che il violento strappo della nave abbia danneggiato anche il molo dove era attraccata.

