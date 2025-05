Nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento a Catania passeggeri precipitano in mare

Un'avventura inaspettata ha scosso il porto di Catania, dove una nave da crociera, spinta da forti venti, ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Due persone sono precipitate in mare mentre cercavano di salire a bordo. Fortunatamente, grazie all'intervento rapido del personale, entrambi sono stati tratti in salvo. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza durante le crociere, un settore in continua crescita e sempre più attento al benessere dei viaggiatori.

Due le persone coinvolte che sono cadute in acqua al porto di Catania dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovavano sulla passerella per salire a bordo della nave. Fortunatamente l’allarme è stato immediato e i due sono stati messi in salvo in brevissimo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

