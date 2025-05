Nave da crociera rompe gli ormeggi a Catania per il vento | recuperati in mare due turisti

Un'inaspettata tempesta ha stravolto l'atmosfera di vacanza a Catania: una nave da crociera si è staccata dal suo ormeggio a causa di forti raffiche di vento, portando nel mare due turisti. Questo incidente mette in luce quanto il cambiamento climatico stia influenzando le rotte turistiche, rendendo sempre più imprevedibili le esperienze di viaggio. Rimanete sintonizzati: in un mondo che cambia, ogni avventura ha la sua storia da raccontare!

A Catania una nave da crociera della Norwegian Cruise Line ormeggiata nel porto ha rotto gli ormeggi a causa di una forte raffica di vento. Questo improvviso strappo ha provocato il movimento violento della nave, facendo cadere in mare due turisti che stavano salendo a bordo: prima una donna e poi suo marito, che si

