Nave da crociera rompe gli ormeggi a Catania | due turisti caduti in mare

Un episodio drammatico ha scosso il porto di Catania: una nave da crociera della Norvegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi a causa di forti venti, con due turisti che sono finiti in mare. Fortunatamente, il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha evitato il peggio. Questo evento ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto in un'era in cui il turismo marittimo è in costante crescita.

Una nave da crociera della Norvegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania per il forte vento. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale della nave e da agenti di polizia con moto d’acqua e da militari della Guardia costiera. Con ogni probabilità la prima a cadere è stata una donna, il cui marito – secondo quanto si apprende – si sarebbe lanciato in mare nel tentativo di salvarla. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che sta valutando lo stato di salute dei due, che non sono in condizioni critiche. Il violento ‘strappo’ della nave ha danneggiato il molo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera rompe gli ormeggi a Catania: due turisti caduti in mare

Fincantieri e Viking Libra: La Prima Nave da Crociera a Idrogeno in Costruzione

Fincantieri, in collaborazione con Viking, sta per realizzare la prima nave da crociera a idrogeno, un passo rivoluzionario per il settore navale.

Cerca Video su questo argomento: Nave Crociera Rompe Ormeggi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Catania, vento così forte da rompere gli ormeggi della nave da crociera: due turisti in mare; Catania, vento così forte da rompere gli ormeggi della nave da crociera: due turisti in mare; NEWS - Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti finiscono in mare; Ascolti tv, Hunziker torna e Striscia la Notizia risale (ma Affari Tuoi è fuori concorso). Otto e Mezzo affossa 4 di Sera. 🔗Cosa riportano altre fonti

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento: due turisti in mare

Come scrive quotidiano.net: Recuperati e messi in salvo da personale della nave, da agenti di polizia con moto d'acqua e da militari della guardia costiera ...

Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare. Paura per il forte vento a Catania

Si legge su msn.com: CATANIA - Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare ...

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi, due uomini in mare. Cosa è successo

Come scrive msn.com: Due turisti stavano salendo a bordo quando, improvvisamente, a causa del forte vento si sono rotti gli ormeggi e sono precipitati in acqua ...