Nave da crociera rompe gli ormeggi | 2 turisti in mare Paura per il forte vento a Catania

Un'improvvisa tempesta ha messo a rischio la sicurezza di turisti e navi nel porto di Catania, dove una crociera ha rotto gli ormeggi. Due viaggiatori, pronti a partire per un'avventura, sono finiti in mare, ma fortunatamente sono stati soccorsi. Questo episodio ricorda l'importanza di monitorare le condizioni meteorologiche, un tema sempre più attuale con i cambiamenti climatici. Quanto può influenzare il nostro viaggio? La risposta potrebbe sorprenderti!

CATANIA - Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare. Paura per il forte vento a Catania

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare. Paura per il forte vento a Catania

A catania nave da crociera rompe gli ormeggi per vento, due turisti caduti in mare recuperati

